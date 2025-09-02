米サンフランシスコ在住で一時帰国中のタレント野沢直子（62）が2日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト生出演。ドジャース大谷翔平投手（31）をめぐる過去の炎上騒動について言及した。

「来るか悩みましたけども。前回出た時にちょっとした発言がありましてね。それが大炎上で。いまだに黒焦げな状態です、まだ燃えてるところあるからね」と切り出した。

野沢は2年前、同番組に出演した際、米国での大谷人気について言及し、炎上していた。ナイツ塙宣之が当時を回想。「ちょうど僕が何かの記事、ニュースを見ていたのが、大谷翔平はすごい日本で大好きで。アメリカ本土ではそんなに日本ほど話題になってないっていう記事を読んだから。アメリカにお住まれてるから『そうなんですか？』と振って。『確かにそうだね』って切り抜くのがさ。悪意のある切り抜き方で『そんなに人気ない』って野沢さんが言ったみたいになちっゃって。それが炎上した」と説明した。

野沢は「大炎上だよ！」と反応した上で、当時の発言の真意を説明。「悪意ないよ。『申し訳なんですけども、アメリカはね、アメフトとバスケの国なので。野球はどっちかというとちょっと地味な印象があって』って前置きもしてね。だけど、もちろんさ、切り取り記事にはその前置きもないわけよ。それでもう炎上して。普通にリアルに答えて」と語った。

続けて「その時はエンゼルスだったからね。まだそんなでもなくて。フォローしますけども、ドジャースの契約金がすごかったので、もう今は知ってるんですけど。契約金がすごかったんで、それでみんな注目した」と補足した。