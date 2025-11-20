¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤¬£²£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌÚÍËÆü¤À¤±£Í£Ã¤ò¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤¬³Ö½µ¤ÇÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¡½¥ì¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡¦¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤ÉôÌç¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤¬½êÂ°¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤ÀÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å