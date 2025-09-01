米テキサス州で、「ピンポンダッシュ」をした１１歳の少年が銃で撃たれて死亡した/Johner RF/Johner Images/Getty Images

（ＣＮＮ）米南部テキサス州ヒューストンで８月３０日夜、「ピンポンダッシュ」（他人の家の呼び鈴を鳴らして逃げる迷惑行為）をしていた１１歳の少年が撃たれて死亡した。警察が明らかにした。

ＣＮＮ提携局ＫＨＯＵによると、撃たれた少年はほかの子どもたちと一緒に住宅街で玄関の呼び鈴を鳴らしては逃げていた。午後１１時前にラシーン通りの住宅から逃げ去ろうとしたところ、追いかけてきた人物に背後から撃たれた。少年は病院に搬送されたが、３１日に死亡が確認された。

警察によれば、現場で１人が事情聴取のために身柄を拘束されたが、その後釈放された。

警察は監視カメラの映像を分析し、地方検事局と協力して起訴の可能性を協議している。ヒューストン警察殺人課のマイケル・キャス巡査部長はＫＨＯＵに「殺人罪で起訴される可能性が高い」と述べた。発砲が家の近くではなかったため、正当防衛とは考えられないという。

ピンポンダッシュは古くからあるいたずらだが、近年はＳＮＳでの「チャレンジ」として再び流行している。動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」には、いたずら好きの人が玄関のドアをたたいたり蹴ったりする様子を撮影した動画も多い。

今年５月にはバージニア州で１８歳の高校生がピンポンダッシュの撮影中に撃たれて死亡した。発砲した男は第２級殺人罪で起訴された。２０２０年には１６歳の少年３人がピンポンダッシュのいたずらの報復で車を衝突され死亡。加害者は殺人罪で有罪となり終身刑が言い渡された。

各地の当局は潜在的な危険性や法的な影響を警告している。インディアナ州ハミルトン郡保安官事務所は「ただのいたずらと思っているかもしれないが、重大な法的トラブルや物的な損失、誰かがけがする可能性がある」と注意を呼びかけている。