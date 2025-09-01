「首都高バトル」×ハセガワのコラボプラモデル「ニッサン フェアレディZ （Z32） バージョンR ツインターボ 2by2 “ミッドナイト プラモ”」が12月27日ごろ発売！オリジナル設定&デザインのコラボマシン
【ニッサン フェアレディZ （Z32） バージョンR ツインターボ 2by2 “ミッドナイト プラモ”】 12月27日ごろ 発売予定 価格：4,950円
(C)Genki
ハセガワは、プラモデル「ニッサン フェアレディZ （Z32） バージョンR ツインターボ 2by2 “ミッドナイト プラモ”」を12月27日ごろに発売する。価格は4,950円。
本製品は、レースゲーム「首都高バトル」とハセガワのコラボレーションとして、ホビーショップ「HASEGAWA」2号店の長女「モデラーの亜依（長谷川 亜依）」が搭乗するオリジナル設定&デザインのコラボマシン「フェアレディZ（Z32）」をプラモデルで表現したもの。
ボディパーツカラーはパープルとなっており、窓の塗り分けシールが付属する。
「ニッサン フェアレディZ （Z32） バージョンR ツインターボ 2by2 “ミッドナイト プラモ”」スケール：1/24スケール サイズ：全長 191mm
※実際の製品とは一部異なる場合がございます。