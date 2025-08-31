【兵庫県/犬のイベント】わんこと夜の夏祭りを満喫「SKYわんにゃんマーケット」（伊丹スカイパーク）9/13

こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのみぃです。兵庫県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！

出典：公式Instagramイベント概要

2025年9月13日（土）の夜、大阪国際空港の西側に隣接する公園「伊丹スカイパーク」で、わんちゃん・猫ちゃんと一緒に楽しめる 「SKYわんにゃんマーケット」 が開催されます！

さまざまなペット関連のアイテムから、夏の夜を彩るキラキラグッズまで勢ぞろい♪

きらめく滑走路と離着陸の飛行機を間近に眺めながら、ナイトマーケットを楽しもう！

出店店舗の詳細は、公式Instagramで紹介されているので、ぜひチェックしてみてくださいね～！

まだまだ9月も暑いので、熱中症対策をして出かけよう♪

会場のマナーを確認してね！！

ペット同伴のマナー

・マナーパンツの着用・リードの着用は必須です。

・排泄物は必ず飼い主さんが処理し持ち帰りましょう。

・公園内の開催ですので、他の利用者に配慮しましょう。

・虫除けは、わんちゃん・猫ちゃん用、または植物由来のものを選びましょう。

会場内の芝生エリアは、マナーパンツ着用・リード着用で入ることができます。敷物を引いて、わんちゃん・猫ちゃんと一緒にゆっくりくつろげますよ～♪

※しかし、公園内の他の芝生エリアは立ち入り禁止ですので注意してください。

会場マップはこちら！

ナイトマーケットでお気に入りのアイテムを見つけよう！

出典：公式Instagram

出店するお店の詳細は、イベント公式Instagramで随時紹介されています！

・キラキラグッズ

・こだわりの無添加おやつ

・かわいいお洋服やアクセサリー

・皮膚が弱い犬猫の用のスキンケア商品

などなど、他にもさまざまなアイテムが並びます！！

幻想的な飛行場の夜景を眺めながら、ナイトマーケットを満喫しよう♪

また、園内では「謎解きイベント」も開催中！！ぜひチャレンジしてみてね！！

イベント詳細イベント名称 SKYわんにゃんマーケット開催日時2025年9月13日(土)16時～20時場所伊丹スカイパーク（兵庫県伊丹市森本7丁目1-1）入場料要問い合わせ公式サイト