¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¡¢¤½¤·¤Æå«ÅÍ¤ÎÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡Ä!? V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ù11·î¸ø³«·èÄê
Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¿·ºîV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤ò8·î31Æü¤ËÈ¯É½¡¢11·î28Æü¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿2026Ç¯6·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëBluray&DVD¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó ¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É¡×¤ÎÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦ÈÇ¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó¤ò²ò¶Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¥¦¥Þ¡õå«ÅÍ¡õ¥é¥¥¢¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
8·î31Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷)¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¤é¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬¼é¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ë°Ç²Û»Ò¤ÎÉü³è¤ò´ë¤à¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥·¥ç¥¦¥Þ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¿Í´Ö¤È¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÆ¤ÓÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Î¾å¤Ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥â¡¼¥É(Á°±¦)¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥¢¥é¥â¡¼¥É¥â¡¼¥É(¸å±¦)¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ç½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó¤Î¿·¥Õ¥©¡¼¥à¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó ¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É(Ãæº¸)¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÆÃÊó¤Ç¤Ï¥·¥ç¥¦¥Þ¤ä¹¬²Ì¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Êå«ÅÍ¤ä¡¢¥ê¥¼¥ë¤Îº¨¤ß¤Î¤³¤â¤Ã¤¿È¯¸À¤Ê¤É¡¢ÉÔ²º¤ÊÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È³¦¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥é¥¥¢¤ÎÆ°¸þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¥ô¥¡¥ì¥ó¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎÀï¤¤¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¥®¥ë¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É(Á°Çä¤ê·ô)¤ÎÍ½Ìó¼õÃí¤ò8·î31Æü9:30¤«¤é9·î21Æü23:59¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£ÆÃÅµ¤Ï¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(1¼ï)¤Ç¡¢º£ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥´¥Á¥Ý¥Ã¥È¡¦¥×¥ê¥ó¥Æ¥´¥Á¥¾¥¦¡¦¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«Æ°¤¯¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë
¥À¡¼¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖSuper Delicious¡×Gateau¡¦Trois(¥¬¥È¥í¥ï)¤ò¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤òÌó1Ç¯´ÖÌ³¤á¤¢¤²¤¿ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡¢ÆüÌîÍ§Êå¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Î3¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£ºî»ì¤ÏÆ£ÎÓÀ»»Ò¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ïtatsuo¡£¤Ê¤ª¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏBlu-ray&DVD¤Î½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦ÈÇ¡×¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¤Ë¼çÂê²ÎCD¤È¤·¤ÆÉõÆþ¡£
¾å±Ç¤Ï¡¢11·î28Æü¤è¤ê¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢2026Ç¯6·î10ÆüBlu-ray¡õDVDÈ¯Çä¡¢¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¡×(DVD5,000±ß¡ÜÀÇ/Blu-ray6,000±ß¡ÜÀÇ)¤ÎÆÃÅµ(Í½Äê)¤Ï¡¢±ÇÁüÆÃÅµ¤¬TRAILER¡¢POSTER GALLERY¡¢²»À¼ÆÃÅµ(Blu-ray¤Î¤ß)¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¡ÖDX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦ÈÇ(½é²óÀ¸»º¸ÂÄê)¡×(DVD12,500±ß¡ÜÀÇ¡¿Blu-ray13,500±ß¡ÜÀÇ)¤ÎÆÃÅµ(Í½Äê)¤Ï¡¢ÉõÆþÆÃÅµ¤¬DX¥Á¥ç¥³¤é¤Ã¥Ñ¥´¥Á¥¾¥¦¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥È¡¢¼çÂê²ÎCD¡¢±ÇÁüÆÃÅµ¤Ï¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢TRAILER¡¢POSTER GALLERY¡¢²»À¼ÆÃÅµ(Blu-ray¤Î¤ß)¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¤Ê¤ª·à¾ì¾å±Ç½éÆü¤è¤ê¡¢¡Ö·à¾ìÀè¹ÔÈÎÇäÈÇ¡×(DVD5,000±ß¡ÜÀÇ)¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
(C)2025 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦ADK EM¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡¦Åì±Ç (C)2024 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
