この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube番組「マニアック天気」にて、気象予報士・松浦悠真氏が黒潮の大蛇行終息について解説した。動画タイトルは「【黒潮】最長7年9ヶ月の大蛇行が終息！今後の天候は？」。松浦氏は、気象庁と海上保安庁が発表した最新情報を受けて、過去最長となった黒潮大蛇行の影響や今後の見通しについて語った。



松浦氏によれば、黒潮の大蛇行は「2017年8月から2025年4月までの7年9ヶ月続いた」とし、前回の4年8ヶ月よりも大きく記録を更新した。「大蛇行による天気への影響は非常に大きく、特に東海から関東沿岸部では地上気温が平均で0.5度程度上昇していた」と自身の見解を示した。



主な要因については「蛇行南側では冷水の渦が形成され、逆に黒潮が接近する東海や関東沿岸では海水温が上がりやすくなる」と解説。さらに「水蒸気フラックスが増え、温室効果と合わせて蒸し暑い日が増加した」と述べた。「気候変動に加えて、黒潮大蛇行も高温記録に一役買っていたのかもしれない」と指摘した。



今後の傾向については「黒潮大蛇行収束で東海沖や関東沖の水温がやや下がり『これまでの保温傾向が多少は抑制される』」と予想。一方で「紀伊半島沖は暖かい流れが来やすくなり、西日本を中心に高温や潮位上昇が目立つ可能性も」と見通しを示した。また、「水温が高い状態は継続しているため、台風の発達や進路にも注意が必要」と警鐘を鳴らした。



最後に松浦氏は「海は大気よりも熱しにくく冷めにくい。水温が一度上がると大きなエネルギーを持ち、広範囲に影響を及ぼす」「天気や漁業にも影響があるため、今後も注視が必要」とまとめた。「マニアック天気」では詳しい気象解説やメンバー向けコンテンツも提供しているとして、視聴者に登録や参加を呼びかけて動画を締めくくっている。