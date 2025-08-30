カーディガンよりこっちかも！【GU】大人のキレイ見え！「上品ジャケット」

今日はきちんと感のある着こなしにキメたい！ そんなときには、カーディガンよりジャケットをプラスするのがおすすめです。シンプルになりがちな着こなしも、ジャケットを羽織るだけでぐっと上品に。今回は【GU（ジーユー）】のジャケットを紹介します。秋を先取りできそうなチェックジャケットと、即戦力になるテーラードジャケットは、きれいめにもカジュアルにも着まわせる優秀アイテム。おしゃれなスタッフさんのコーデもぜひ参考にしてみて。

大人の知的さ漂うチェックジャケット

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

細かいチェック柄がクラシカルな雰囲気を引き寄せる、ダブルブレストジャケット。きちんと感のあるデザインながら、ゆとりのあるシルエットでラフに羽織れるので、カチッとしすぎないところが魅力です。バランスのよい丈感でパンツにもスカートにも好相性。夏の終わりには、ノースリーブやキャミソールにサッと肩がけして、ほどよい肌見せを楽しむのも素敵です。

ジャケット × ワイドパンツでつくるハンサムルック

スタッフのNatsukiさんはブラウンのジャケットに同系色のワイドパンツを合わせたハンサムコーデを披露。ジャケットのクラシカルな雰囲気を白Tでほどよくラフに仕上げて、こなれ感を演出。顔まわりを明るく見せてくれる白Tは、コーデ全体を軽やかに見せてくれます。ワイドパンツの落ち感がハンサムムードを後押し。足元はシルバーカラーのポインティッドトゥを合わせてキリっと辛口に。

デイリーにも通勤にも使えるきれいめジャケット

【GU】「ライトウェイトテーラードジャケットZ」\2,990（税込・セール価格）

「清涼感のある素材でさらっと羽織れる」（公式サイトより）テーラードジャケット。ミニマルなデザインで、羽織るだけで洗練された印象に。シングルボタンのすっきりしたデザインは流行りに左右されず、長く愛用できそうです。Tシャツ × デニムパンツに合わせればカジュアルムードに、スカートやワンピースに合わせればきれいめな装いに仕上がります。デイリーから通勤まで着まわせるはず。

シンプルなのにシャレ見え！ 真似したくなるジャケットコーデ

重くなりがちな上下ブラックコーデに、オリーブカラーのジャケットをさらっと羽織って軽やかさをプラス。袖をラフにまくって抜け感を出すのがシャレ見えのコツです。Natsukiさん曰く「名前のとおりとっても軽くて向こう側が透けて見えるくらい薄手」とのこと。早めにゲットして、秋を先取りするスタイルに仕上げるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase