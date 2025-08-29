¡Ú²òÀâ¡Û¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô¤Ø¤Î¡Ö·Ù¹ð¡×¡¡Èï³²¼Ô¤Î¿½¹ðÉÔÍ×¤Ë¡¡Àîºê»Ô¤Î»ö·ï¼õ¤±¤Æ¡¡½ÅÂçÈï³²¤ÎËÉ»ß¤Ø¡¡±¿ÍÑ¤Ë3¤Ä¤Î²ÝÂê
¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¹ð¤Ê¤·¤Ë¡¢·Ù»¡¤Î¿¦¸¢¤ÇÈï³²¼Ô¤ËÀÜ¶á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦²Ã³²¼Ô¤Ë·Ù¹ð¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¹Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ç²Ã³²¼Ô¤Ë·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¹ð¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÊóÉü¤ò¶²¤ì·Ù»¡¤Î²ðÆþ¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤Ç²¬粼ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤«¤é¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò²¬粼¤µ¤ó¤¬¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸©·Ù¤Ï·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤ò²þÀµ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¹ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·Ù»¡¤Î¿¦¸¢¤Ç²Ã³²¼Ô¤Ë·Ù¹ð¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ãË¡¹Ô°Ù¤òÂ®¤ä¤«¤ËÍÞ»ß¤·¡¢½ÅÂç¤ÊÈï³²¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾åË¡¸¼²òÀâ°Ñ°÷¤È¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Î²þÀµ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯·Ù¹ð¤Î½Ð¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤¬ÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤¬·Ù¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡Ö¿½¹ð¡×¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤Æ·Ù»¡¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î²Ã³²¼Ô¤Ë¡Ö·Ù¹ð¡×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î¿½¹ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·Ù»¡¤Î¿¦¸¢¡¢¤Ä¤Þ¤ê·Ù»¡¤À¤±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç²Ã³²¼Ô¤Ë¡Ö·Ù¹ð¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ãË¡¹Ô°Ù¤òÂ®¤ä¤«¤ËÍÞ»ß¤·¤Æ¡¢½ÅÂç¤ÊÈï³²¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½¹ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÈï³²¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·Ù»¡¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èï³²¤¬¸º¤ë¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤Î¿½¹ð¤Ê¤·¤Ë·Ù¹ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½ÅÂç»ö°Æ¤Î²ê¤òÁá´ü¤ËÅ¦¤à¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·Ù¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£·Ù»¡½ðÄ¹¤Î·èÄê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Î·Ù¹ðÁ¼ÃÖ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤Çº£¸å¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö·ï¤Ç»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Î²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð°Þ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯2·î¤«¤éÇò°æ½¨À¬Èï¹ð¤È¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿²¬ºê¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¸å¡¢Çò°æÈï¹ð¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤äË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2024Ç¯9·î¤Ë¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤Ë¡ÖË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÈï³²ÆÏ¤ÏÍâ·î¤Ë¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Çò°æÈï¹ð¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤äË½ÎÏ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢12·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇò°æÈï¹ð¤¬¼þ¤ê¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È·Ù»¡½ð¤Ë9²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢12·î20Æü¤Ë²¬ºê¤µ¤ó¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯4·î¤Ë°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾åË¡¤µ¤ó¡¢°ìÏ¢¤Î·Ð°Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Çò°æÈï¹ð¤ËÂÐ¤··Ù»¡¤«¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö·Ù¹ð¡×¤Ï½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢9·î¤È¤«12·î¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·Ù»¡¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç²Ã³²¼Ô¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾åË¡¸¼²òÀâ°Ñ°÷¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Èï³²¼Ô¤Î¿½¹ð¤Ê¤·¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯9·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Ï·Ù¹ð¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èï³²¼ÔËÜ¿Í¤Î¿½¹ð¤Ê¤·¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÎÄÌÊó¤Ç»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬´í¸±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢²Ã³²¼Ô¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ·Ù¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Àîºê»Ô¤Î»ö·ï¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â12·î¤Î»þÅÀ¤Ç·Ù¹ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤Ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂçÊÑ²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤¯·ë²Ì¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Ìøß·¤µ¤ó¡¢¿½¹ð¤Ê¤·¤Î¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
Èó¾ï¤ËËÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Àîºê¤Î»ö·ï¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Ä¾¶á¤Ë¡ÖÈï¹ð¤¬¼þÊÕ¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç·Ù¹ð¤ò¤·¤è¤¦¤¬¤·¤Þ¤¤¤¬¡¢·Ù»¡¤¬Èï³²¼Ô¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÏËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤ê¤â¡¢Èï³²¼Ô¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼êÂ³¤¾å¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤ÏËÜÅö¤Î»ö·ï¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤³¤ÎÀîºê¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡Ö·Ù¹ð¡×¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·Ù»¡¤Ï·Ù»¡¤ÇÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾åË¡¸¼²òÀâ°Ñ°÷¡§
»ä¤Ï²ÝÂê¤¬3¤Ä¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊýÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»öÎã¤Ï¸òºÝ¤Î¤â¤Ä¤ì¤«¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤¬Áê¼ê¤«¤é¤Û¤À¤µ¤ì¤ÆÈï³²´¶¾ð¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Ïº£°ú¤Î¥¤µ¤Ê¤¤¤È´í¤Ê¤¤¡×¤ÈµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Í×¤ÏÈï³²¼ÔËÜ¿Í¤¬ËÜÅö¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â·Ù¹ð¤òËÜÅö¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬¡¢Âè1¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²Ã³²¼Ô¤¬µÕ¾å¤·¤Æ¡¢²Ã³²¼Ô¤¬Èï³²¼Ô¤ËÊóÉü¹Ô°Ù¤Ë½Ð¤Æ»öÂÖ¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤ò¤É¤¦ËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢¤³¤ì¤¬Âè2¤Î²ÝÂê¡£
¤½¤·¤ÆÂè3¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë°Ñ½Ì¤·¤Æ¡¢Èï³²¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿½¹ð¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤É¤¦ËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¡£
Èï³²¼Ô¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìøß·¤µ¤ó¡¢²ÝÂê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ¬¤ÎÃæ¤ò¤è¤®¤ë¤Î¤Ï¡¢¿À¸Í¤Î»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤ÏËÜ¿Í¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤¤¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡Ö·Ù¹ð¡×¤ò½Ð¤¹½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸ú²Ì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤ë¤è¤¦¤ÊË¡²þÀµ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£