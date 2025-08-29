【ベルファスト 至福の奉仕Ver.】 2026年11月 発売予定 価格：19,000円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ベルファスト 至福の奉仕Ver.」を2026年11月に発売する。価格は19,000円。

本商品は「アズールレーン」より、ロイヤルメイド長「ベルファスト」を着せ替え「至福の奉仕」で1/7スケールフィギュア化。

大胆な衣装で、メイド感のある白いエプロンやアクセサリーを組み合わせ、ベルファストの上品さとセクシーさを表現。弾けた水着のストラップ、セクシーなウエストライン、そしてストッキングとつま先で持ち上げたハイヒールも細かく造形されている。

手元から飛び散るドリンクのエフェクトパーツも丁寧に再現され、躍動感あふれる造形となっている。

また、「照れ顔パーツ」が付属し、表情を切り替えて好みに合わせた展示が可能。

ベルファスト 至福の奉仕Ver.

2026年11月 発売予定

価格：19,000円

スケール：1/7

サイズ：全高約250mm

(C) Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。