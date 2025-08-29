ROIROM日テレ初の冠番組『ROIROM ROAD』放送決定！「一緒にHAPPYになろうね！」（本多大夢）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ROIROM（本多大夢、浜川路己）による初めての冠番組『ROIROM ROAD（ロイロム ロード）』が、日本テレビにて9月5日・12日の2週連続で放送が決定した。

■本多大夢と浜川路己が思い出のレッスン場や秘密の絶景スポットなどを巡るあらたな旅

初めての冠番組は路己の出身地であり、ふたりが夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地・沖縄での“ルーツ旅”。ふたりにはレンタカーが用意され「思い出のレッスン場」や「秘密の絶景スポット」、さらに「話題のレジャースポット」や「絶品ソウルフード店」などを巡る。

アーティストとしての原点をたどり、ユニットのこと、将来のことを語り合いながら、沖縄の青い空の下で、ふたりの青春、そしてあらたな旅がはじまる。

『ROIROM ROAD』は地上波放送だけでなく、Huluにて未公開映像を含む特別版（全4話）が独占配信される。

■本多大夢 コメント

■浜川路己 コメント

■番組情報

日本テレビ『ROIROM ROAD（ロイロム ロード）』

09/05（金）24:30～24:59 ※第1話

09/12（金）24:40～25:09 ※第2話

◇Hulu特別版

09/05（金）18:00～ ＃1

09/12（金）18:00～ ＃2

09/19（金）18:00～ ＃3

09/26（金）18:00～ ＃4

※配信回、配信スケジュールは変更になる場合があり

※TVer：放送後から配信を実施

出演：本多大夢 浜川路己

製作著作：日本テレビ

