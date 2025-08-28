家族連れをはじめ多くの人が訪れる東京ディズニーシーで、ある女性がSNSに投稿した露出度の高い写真や動画が波紋を呼んでいる。

上半身の露出が大きい服装で撮影された写真がXに投稿されると、「下着ディズニー」というワードが一時トレンド入り。「公共の場に相応しくない」として批判が相次いだ。

運営会社のオリエンタルランドは弁護士ドットコムニュースの取材に「公序良俗に反するような服装の場合は退園をお願いする場合もある」と回答している。

●下着が見える写真や動画に批判の声

問題となった投稿では、上着のボタンを外し、下着が見える状態で撮影された写真が「ディズニーシー」のハッシュタグとともに公開されていた。

さらに、ディズニーキャラクターのカチューシャを着用し、同様の格好で撮影された動画も確認されている。

SNS上では「子どももたくさんいるのに問題がある」「公共の場なので場をわきまえてほしい」といった否定的なコメントが多数あがった。

オリエンタルランドは、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、今回の事案を把握しているとした一方、「個別の事象については詳細はお答えしていない」とした。

また、服装に関するルールについて「他のゲストの迷惑となるおそれがある場合や、公序良俗に反するような服装の場合は入園をお断りしております」と説明。

パーク内でそのような服装を見かけた際は「キャストから注意させていただき、退園をお願いする場合もある」とした。

さらに同社は「ご来園いただいたゲストの皆様がパークをお楽しみいただけるよう、ご来園時の服装についてご理解ご協力をお願いいたします」と呼びかけている。