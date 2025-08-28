双子を妊娠中のタレント・中川翔子が27日、自身のインスタグラムを更新。ふっくらとしたおなかのショットを公開し、妊娠中の悩みについてつづった。

服などを断捨離したと明かした中川は、愛猫を抱き、笑顔のショットをアップ。「健診、双子あわせて3809gまできました 血圧やむくみや色々合格でホッとしました」と健診の詳細を明かし、「安静継続だけど！張りもおちついて すでに親孝行な双子たちありがとうね」とつづった。

さらに「あと質問です」とし、「指が痛いのと 肌荒れ！オイリー化して背中ニキビが悲しくてたまらない これは産後治るんでしょうか？」と指や肌荒れに悩んでいると告白。「先輩お母さんたちに教えていただきたいです 鏡みるたび悲しくなるんです、、、」とSOSを送った。

この投稿に、フォロワーからは「頑張れお母さん」「妊娠出産でホルモンも体もすごい変化するから大変なんですよね」「しょこたん妊娠後期の毎日本当に頑張ってる！えらすぎる」「指は治りました！指輪も入るようになってよかったー！！」「ホルモンバランスですね。治りますよ」「指の痛みは産後2ヶ月くらいは痛かった気がします」などさまざまな経験談が寄せられた。