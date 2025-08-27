ペッパーランチは、コーン好きによる、コーン好きの為の“やりすぎメニュー”「コーン500％ペッパーライス」を、2025年9月10日から10月14日までの期間限定で販売すると発表しました。

本商品は、看板メニュー「ビーフペッパーライス」にコーンを通常の5倍盛り付けた一皿。見た目のインパクトにこだわった特別メニューだといいます。

ライスの上に山のように積まれたコーンは約250グラム、数にしておよそ850粒。スプーンですくってもすくってもコーンがこぼれる、コーン好きの夢のようなペッパーライスです。

甘みの強いペッパーランチ自慢のコーンは、加熱してもシャキッとした食感が残り、見た目も食感もコーン尽くし。それでいてしっかりペッパーライスの味わいが感じられる、新しい感覚の一品に仕上がっているといいます。

価格は通常サイズ982円（税込1080円）、お肉大盛り1210円（税込1330円）、お肉特盛り1482円（税込1630円）。

販売は全国のペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUS、クニズの各店で実施されます（一部店舗を除く）。テイクアウトやデリバリーには対応せず、店内提供限定。用意数に限りがあり、なくなり次第終了です。

