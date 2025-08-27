鉄道関連グッズなどを手がけるJR東海リテイリング・プラス（名古屋市）は、「923形ドクターイエロー」がモチーフの「アルミアイスクリームスプーン」、「電車型ペンケース」2種を、2025年8月26日に同社インターネット通販サイト「PLUSTA ONLINE STORE」などで発売。

台紙は異なるテイストの2種類

大人の雰囲気を醸し出すブラックのボディに、従来は「923形ドクターイエロー」を単色で表現していたのを、今回は同社初だというカラーで再現した。

台紙は異なるテイストの2種類を用意。「写真Ver.」は、実際の923形ドクターイエローの魅力を伝えるデザインで、同社店舗および公式通販サイトで販売する。「イラストVer.」は目を引くデザインの描き下ろしイラストを使用し、公式通販サイトで取り扱う。

価格は各800円（以下全て税込）。

また、同日発売の「電車型ペンケース」は、923形ドクターイエローに加え、JR東海の車両「211系」がモチーフの2種を用意する。

「ありがとうJR東海211系 電車型ペンケース」は、2月11日に開催された「211系で行く静岡車両区」ツアーで公開された車両がモチーフのデザインを採用する。正面は実際に掲出された「通勤快速」の種別幕や、「GG9」の編成番号の表記、助士席側の窓に掲出された特別プレートなどを表現した。

価格は1650円。

「ありがとうT4 923形ドクターイエローペンケース」は、1月28日・29日に東京〜博多間で行われた同車両（T4編成）の最後の検測運行時に施された「ありがとうT4」の装飾を再現している。

価格は1760円。