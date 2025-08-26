¿·º§¤Î¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½¡ÖºÇ¶á·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ü¤µ¤ó¤¬ÀçÂæ¤Î¿Í¤Ç¤¹¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOH¡ª¥Ð¥ó¥Ç¥¹¡×¡Ê¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯6·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¿·º§¥Û¥ä¥Û¥ä¤À¤¬¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬ÀçÂæ¤Î¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀçÂæ¤È¤Î±ï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢ÀçÂæ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ê9·î5Æü¡Ë¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤Î¾®Æ½¡¢À¾Â¼¿ð¼ù¤Î2¿Í¡£¾®Æ½¤ÏÊ¡²¬¡¢À¾Â¼¤Ï¹Åç¤È¶¦¤ËÀ¾ÆüËÜ¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¡ÖÀçÂæ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾®Æ½¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢À¾Â¼¤â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÀçÂæ¤È¤Î±ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¾®Æ½¤Ï¡ÖËÍ¤ÏºÇ¶á·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ü¤µ¤ó¤¬ÀçÂæ¤Î¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤¤ç¤¦¤Ï¿ÆÀÌ¤Î¤´°§»¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ËÍè¤é¤ì¤¿¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢¾®Æ½¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä°ã¤¤¤Þ¤¹¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°§»¢¤ÏºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¡Ê°ì½ï¤Ë¡Ë½»¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
