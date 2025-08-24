【ダイソー】ですごいの見つけた！ お値段以上に使えそう！「優秀バッグ」

オシャレを格上げしてくれるアイテムは、意外なところに隠れているもの。今回紹介するのは、@ftn_picsレポーターとも*さんが見つけてきた【ダイソー】の優秀バッグ。収納力や使いやすさを備えているのはもちろん、プチプラとは思えぬスタイリッシュなデザインにきっと驚くはず。デイリーからお出かけまで幅広く活躍しそうな、価格以上に魅力が詰まったバッグの数々をチェック！

これが330円！？ 毎日使いたい2WAYバッグ

【ダイソー】「2WAYショルダーバッグ」\330（税込）

上品なデザインと収納力を兼ね備えたバッグが、なんとこの価格。レポーターとも*さんによると、外側のポケットは「500mlのペットボトルがすっぽり入る」サイズとのことで、荷物が多いファミリーの旅行などでも活躍しそうです。手持ちでも斜め掛けでも使える2WAY仕様なので、ファッションやシーンに合わせて使い分けながら、ぜひ毎日愛用して。

可愛いのに大人っぽい犬猫イラストの虜に

【ダイソー】「トートバッグ（猫・犬）」\330（税込）

レポーターとも*さんによると「大きさは約37cm × 31cmで、マチは10cm」という、ビッグサイズのトートバッグ。自立する素材なので、レジャーやホームパーティなどで色々なアイテムを持って行くときに重宝しそうです。収納力を求めたいトートバッグはデザインが二の次になりがちですが、こちらは表面のイラストがポイント。可愛いのにこなれ感がある線画の犬猫たちが、動物好きな大人にはたまりません。

コーデのアクセントになるメッシュバッグ

【ダイソー】「メッシュトートバッグ」\220（税込）

オレンジとライトブルーの組み合わせが目を引くトートバッグ。軽やかなメッシュ素材はこの夏の流行のひとつで、Tシャツ × デニムパンツのワンツーコーデに合わせるだけでトレンド感のあるスタイルが手に入りそうです。プチプラのメッシュバッグは強度が気になるところですが、レポーターとも*さんによると「500mlのペットポトルを入れても余裕」とのことで、価格以上に活躍してくれる予感。

お出かけのときはとりあえずコレ！

【ダイソー】「斜めがけバッグ」\330（税込）

こちらもプチプラとは思えぬしっかりとした見た目の斜め掛けバッグ。ボディバッグのように体に沿う三角フォルムで、身軽に外出したいときに必要な小物を入れてサッと出かけられそう。ちょっとそこまでのお出かけや、カジュアルなショッピングなど、さまざまなシーンで「とりあえずこれを持っておけばOK」な存在になってくれそうな頼もしさです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：tama.N