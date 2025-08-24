チェルシーのフランス代表FWは去就が注目されている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アストン・ヴィラは今夏の移籍市場でチェルシーに所属する27歳のフランス代表FWクリストファー・エンクンクの獲得を検討しているという。



ライプツィヒでブンデスリーガ得点王に輝くなどドイツでは圧巻の活躍の見せていたエンクンクは大きな期待と共に2023年7月、ライプツィヒからチェルシーに完全移籍。しかし加入後は怪我に悩まされるなど苦しい時期が続いており、昨季もプレミアリーグでの先発出場は9試合でゴール数も3と結果を残せておらず今夏は退団が既定路線になっていた。



そんなエンクンクにアストン・ヴィラが興味。同氏によると、アストン・ヴィラは移籍市場最終週の選択肢の１つとしてエンクンク獲得に動いているとのこと。エンクンクには依然としてバイエルン・ミュンヘンとライプツィヒも興味を示しているため、今夏は人気株になっているという。



チェルシー退団は濃厚になっているエンクンクだが果たして新天地はどのクラブになるのだろうか。