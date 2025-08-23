鳥取vs松本 スタメン発表
[8.23 J3第24節](Axis)
※19:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 3 永野修都
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 2 藤田一途
MF 13 清水祐輔
MF 14 普光院誠
MF 42 金浦真樹
FW 9 棚田遼
FW 24 星景虎
監督
林健太郎
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 16 宮部大己
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 24 小川大貴
MF 25 川上航立
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 17 山本龍平
DF 19 杉田隼
DF 22 佐相壱明
MF 18 大橋尚志
MF 20 前田陸王
MF 46 安永玲央
FW 28 藤枝康佑
FW 43 林誠道
監督
早川知伸
※19:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 3 永野修都
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 2 藤田一途
MF 13 清水祐輔
MF 14 普光院誠
FW 9 棚田遼
FW 24 星景虎
監督
林健太郎
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 16 宮部大己
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 24 小川大貴
MF 25 川上航立
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 17 山本龍平
DF 19 杉田隼
DF 22 佐相壱明
MF 18 大橋尚志
MF 20 前田陸王
MF 46 安永玲央
FW 28 藤枝康佑
FW 43 林誠道
監督
早川知伸