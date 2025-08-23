栃木Cvs金沢 スタメン発表
[8.23 J3第24節](CFS)
※18:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 7 鈴木隆雅
MF 8 森俊貴
MF 13 大嶌貴
MF 16 加藤丈
MF 28 小西慶太郎
MF 39 バスケス・バイロン
FW 23 吉田篤志
FW 79 齋藤恵太
監督
今矢直城
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 平智広
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 24 西谷和希
MF 30 大谷駿斗
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 25 小島雅也
DF 39 庄司朋乃也
MF 14 石原崇兆
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
FW 10 パトリック
FW 49 大澤朋也
監督
辻田真輝
※18:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 14 関野元弥
MF 20 土佐陸翼
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
FW 99 平岡将豪
控え
GK 1 原田欽庸
DF 7 鈴木隆雅
MF 8 森俊貴
MF 13 大嶌貴
MF 28 小西慶太郎
MF 39 バスケス・バイロン
FW 23 吉田篤志
FW 79 齋藤恵太
監督
今矢直城
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 平智広
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 24 西谷和希
MF 30 大谷駿斗
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 25 小島雅也
DF 39 庄司朋乃也
MF 14 石原崇兆
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
FW 10 パトリック
FW 49 大澤朋也
監督
辻田真輝