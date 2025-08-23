[8.23 J3第24節](CFS)

※18:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 15 佐藤喜生

DF 22 鈴木裕斗

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 10 岡庭裕貴

MF 14 関野元弥

MF 20 土佐陸翼

FW 77 田中パウロ淳一

FW 90 ピーター・ウタカ

FW 99 平岡将豪

控え

GK 1 原田欽庸

DF 7 鈴木隆雅

MF 8 森俊貴

MF 13 大嶌貴

MF 16 加藤丈

MF 28 小西慶太郎

MF 39 バスケス・バイロン

FW 23 吉田篤志

FW 79 齋藤恵太

監督

今矢直城

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 3 畑尾大翔

DF 20 長倉颯

DF 55 平智広

MF 8 大山啓輔

MF 15 西谷優希

MF 17 加藤大樹

MF 24 西谷和希

MF 30 大谷駿斗

MF 41 嶋田慎太郎

FW 9 土信田悠生

控え

GK 1 白井裕人

DF 25 小島雅也

DF 39 庄司朋乃也

MF 14 石原崇兆

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 23 四宮悠成

FW 10 パトリック

FW 49 大澤朋也

監督

辻田真輝