¤Ê¤¼ÆüÂç»°¥Ê¥¤¥ó¤ÏÁê¼ê¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë¤â°ìÎé¡©¡¡ÌÊ¡¹¤È·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÈÊ¸²½¡É¡Ö±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¡×
½àÍ¥¾¡¤ÎÆüÂç»°¤¬»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢Á´Êý¸þ¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿
¡¡Îé¤Ë»Ï¤Þ¤êÎé¤Ë½ª¤ï¤ë¡£Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï23Æü¤Ë·è¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬²Æì¾°³Ø¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì14Ç¯¤Ö¤ê¤Î±É´§¤Ë¼ê¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¹æµã¤¹¤ë¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø°§»¢¤ò¤·¤¿¸å¡¢³°ÌîÀÊ¤È²Æì¾°³ØÂ¦¤Ë¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1ÅÀ¤òÁè¤¦Åê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÂç»°¤ÏÀèÆ¬¤Î¾¾±Ê³¤ÅÍ³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢1»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇËÜ´ÖÎ§µ±³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï3¿Í¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç3¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é²ó°Ê¹ß²Æì¾°³Ø¤Î¿·³ÀÍ¸¾Åê¼ê¡¢ËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê¤é2¿Í¤Î2Ç¯À¸Åê¼ê¿Ø¤ÎÁ°¤ËÄÀÌÛ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î½Ö´Ö¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Æì¾°³Ø¥Ê¥¤¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤Ç°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Áê¼ê¤Î¹»²Î¤òÊ¹¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÆüÂç»°¥Ê¥¤¥ó¤â¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤é¤È¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÁö¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¿¼¤¯°ìÎé¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³°ÌîÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÎé¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï3ÎÝÂ¦¤Î²Æì¾°³Ø¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£Á´¤Æ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿½Ö´Ö¡¢ÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤ËÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°§»¢¤ÏÀ¾ÅìµþÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÜ´Ö¼ç¾¤Ï¡Ö²Æì¾°³Ø¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¡¢²Æì¾°³Ø¤µ¤ó¤Ê¤·¤Ç¤Ï¤¤¤¤»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°ÌîÀÊ¤Ë¤â°ìÎé¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤äÇï¼ê¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢À¨¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¶áÆ£Í¥¼ùÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÆüÂç»°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎéµ·¤äÌîµå°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾ï¤ËÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½´î¤Ó¤ä²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º´Ó¤¤¤¿¡£¡ÈÎéµ·¡É¤ò½Å¤ó¤¸Â³¤±¤¿2Ç¯È¾¤¬¸½¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë