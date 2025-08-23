フリーランドがパドレスとの天王山で初本塁打…その時大谷は

米大リーグのドジャースは22日（日本時間23日）、敵地サンディエゴでパドレスとの首位攻防戦を戦っている。3回にはアレックス・フリーランド内野手が、パドレス先発のダルビッシュ有投手から大リーグ1号を放ち先制。出迎えた大谷翔平投手のうれしそうな様子にも「なんかわちゃわちゃ」「良い笑顔だった」と注目が集まっている。

両チーム無得点の3回、フリーランドは1死無走者で打席に立つと、ダルビッシュの4球目、真ん中付近へのスイーパーをとらえた。打球は右翼席へ一直線。大リーグ初本塁打がインパクト大の先制弾となった。天を指さしながら生還すると、打席に備えてベンチから出てきた大谷と鉢合わせ。フリーランドは大谷を指さし、迎えた大谷は背中を満面の笑みでポンと叩いた。直後にはテオスカー・ヘルナンデスから全身にヒマワリの種を浴びている。

この場面には、日本のファンからもX上にコメントが並んだ。

「大谷さんとなんかわちゃわちゃしてて」

「敵地でこの歓声 フリーランドおめでとう！」

「大谷サンも笑顔で祝福」

「大谷さんとすれ違う時良い笑顔だった。」

23歳のフリーランドは2022年のドラフト3巡目（全体105位）指名を受けドジャース入り。今年7月30日（同31日）のレッズ戦でメジャー初出場を果たしている。



