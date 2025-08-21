この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」でおなじみのりゅう先生が、最新動画で「最近AIがどんどん進化していて、今後どうなっていくと予想していますか？」というリスナーの質問に真っ向から答え、AI活用の極意と未来のビジネス戦略について熱弁した。



冒頭、「AIの本来のマーケティングの使い方を分かっている人だけは勝って、そうじゃない人はただ便利なもので終わってしまうというのが私の見解なんですね」とキッパリ宣言。AIの進化に沸く現代だが、AIを導入すれば即座に利益や売り上げが劇的に伸びるわけではないと警鐘を鳴らした。「AIってめちゃくちゃ便利ですし、様々なものができる。これすげー!っていう風に皆さん言っていると思うんですが、そのAIを使って皆さんの売上、そして利益は果たして改善されたのでしょうか?」とも問いかけ、AIの利活用が本質的な結果に結びついているのかを冷静に分析する姿勢が印象的だ。



AI時代のマーケティング成功の秘訣として「物量大作戦」「テスト回転数の爆増」という2つのキーワードが登場。「マーケティングのテスト頻度を多くするっていうのが、皆さんが一番AIを活用して、売上が上がるに直結するんじゃないか」と強調。その背景には、アメリカの広告業界で巻き起こるジェネレイティブAI広告制作やCTV（コネクテッドTV）といった最先端トレンドがあり、動画広告のAI大量自動生成とテレビでの大量テスト配信が当たり前になりつつあると解説した。



「今はもうとにかくね、たくさんのものをテストして、その中で当たったものだけを残していく時代が来ているんですね」「AIっていうのはテストツールなんですよ」と現場目線でAIを活用する要諦を指摘。さらに「全部ガンガンテストしまくって、まず入稿して、どれくらい反応があるのか見た上で反応があったものだけをやっていく」と、PDCAサイクルをAIで爆速化する重要性を訴えた。



加えて「AIで動画広告を大量に自動生成して、それをテレビっぽい場所でテスト配信する時代が来ている」「中小企業でもPDCAが回せる時代に突入した」と、日本でも数年遅れで同様の革新が起きると予言。現状維持のリスクやアナログメディアとの比較も交えつつ、未来の標準・今の広告手法のリスク・AI活用による大量試作の3ポイントから、ビジネスの“変化前提”の重要性を説いた。



締めくくりには「今回のテーマであるAIをどう活用していくのか、皆さんは改めてこの物量大作戦というね、最後に脳筋で話がまとまってしまいますけども、事実はめちゃくちゃ重要な概念だ」と本質を強調。