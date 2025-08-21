【USJ×フォートナイト「HALLOWEEN HORROR NIGHTS HUNT」】 8月22日8時39分 公開予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは「フォートナイト」にて、かくれんぼスタイルのオンラインゲーム「UNIVERSAL STUDIOS JAPAN HALLOWEEN HORROR NIGHTS HUNT」（島コード：0386-7746-7935）を8月22日8時39分に公開する。

今回のイベントは「プロップハント」型のかくれんぼ対戦ゲームを楽しめる。プロップ側はインフォメーション・ボードなどのUSJパーク内に置かれたものに変身して隠れる。またプレイ中には「ハミクマ」が現われ、無数のゾンビを呼び出してプロップ側の変身を見破るという。

島の風景

ハミクマ

また、イベントにはイオンフィナンシャルサービスやサーティワン アイスクリーム、日本コカ・コーラ、エディオン、三井住友銀行、三井住友カードが協力。フードやクレジットカードが登場し、プロップ側プレイヤーが変身できる。

この他本イベントをYouTuberのLiaqNさん、Nephriteさんが配信予定。9月13日、14日にはエディオン横浜西口本店6階「オクタゴン」にて「DetonatioN FocusMe」の選手と共にリアルタイムで遊べるイベントも実施する。

【【参加型】USJマップで小道具かくれんぼやろうぜ！【フォートナイト】】【『USJ HALLOWEEN HORROR NIGHTS HUNT』で遊ぶ！！【フォートナイト/Fortnite】】【ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハロウィーン・ホラー・ナイト・ハント】

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.

