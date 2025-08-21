【HG 1/144 マンダラガンダム】 8月21日12時 予約開始 11月 発送予定 価格：2,915円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 マンダラガンダム」を11月に発売する。プレミアムバンダイで8月21日12時より予約を開始する予定で、価格は2,915円。

本商品は、『機動武闘伝Gガンダム』に登場したネオオパール代表のモビルファイター「マンダラガンダム」を1/144スケールで立体化したHGガンプラ。釣り鐘をモチーフにした特異な形状を持ち、ガンプラでは胴体を釣り鐘に収める変形状態を一部パーツの差し替えで再現できる。『機動武闘伝Gガンダム』今川泰宏総監督考案のHGオリジナルギミックとして、首に巻かれた布がなびいているパーツやミニマンダラガンダムと複数のエフェクトパーツを組み合わせた迫力あるポージングを可能としている。ミニマンダラガンダムは差し替えで釣り鐘の突起部にも装着できる。

(C)創通・サンライズ