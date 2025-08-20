セールで買いたしたり、かわいいデザインに一目ぼれしてつい購入したりして、気がつくとどんどん増えてしまう「下着」。でも、引き出しを開けてみると「ほとんど着ていない下着」が眠っていることも少なくありません。2児の母であるミニマリストのあさこさん（30代）も以前は、収納ケースからあふれるほど下着を持っていたそう。そこから、思いきって「必要な分だけ」に厳選したら、毎日がぐっと快適に！ あさこさんが実践している「下着を増やしすぎない方法」を4つレポートしてくれました。

1：洗濯頻度から必要枚数を割り出す

まずは、自分の暮らしのリズムを元に「何枚必要か」を具体的に計算します。たとえば、毎日洗濯するなら、最低限2〜3日分あれば十分。 2日に1回洗濯するなら、予備を含めて4〜5枚あれば事たります。

【写真】厳選されスッキリとした下着類の収納

わが家は「毎日夜に洗濯→浴室乾燥で朝には乾いている」というサイクルなので、ブラジャーやショーツはそれぞれ3枚、タンクトップは2枚で回せています。靴下も2足ほどあれば十分です。

ポイントは、「予備を多くしすぎない」こと。

「いつか使うかも」と思って多く持っていても、その「いつか」はほとんど来ません。私の場合は3枚程度ですが、自分の洗濯サイクルに合わせて必要枚数を決めると、過剰ストックを防ぐことができ、収納もスッキリとした状態を保つことができます。

2：兼用できるアイテムを選ぶ

下着の種類を減らす最大のコツは、「用途を兼ねられるアイテム」を選ぶことです。

たとえば、「24時間使えるブラ」を使うこと。

日中用も夜用と分けてもつと種類が増え、それぞれ必要な枚数を持たねばなりません。シンプルに24時間使えるものだけを持つようにすれば、着替える手間も減り、数も最小限にすることができます。

ほかには、「吸水ショーツで毎日過ごすこと」。

以前は普段は通常のショーツ、生理の日はサニタリーショーツと、それぞれ3〜5枚ほど持っていました。ショーツだけでも10枚近く。

今は普段用と生理用を分けずに、吸水ショーツを毎日履いています。ただし、商品によっては毎日の使用を想定していないものもあるため、メーカーの使用方法を確認しつつ、衛生面には注意しています。

こういった「オールマイティな下着」は、持ち物の数を減らすだけでなく、選ぶ時間や管理の手間も減らしてくれます。

3：「使い切れる量」で過ごすことの重要性

下着を多く持ちすぎると、意外な落とし穴があります。

・収納にしまいきれない

ぎゅうぎゅうにつめた引き出しは出し入れが面倒になり、使わないものが奥で眠りがち。

・結局使いきれずに無駄買いになる

好みが変わったり、形が合わなくなったりして、新品のまま手放すことに…。

このような状況を避けるために、「全部ちゃんと使える量」に絞ることが大切だと思います。毎日使って洗って…を繰り返せば、傷む頃に新しいものへ気持ちよく買い替えられます。

枚数が少ないと「今日はどれにしよう？」と迷う時間も減り、朝の支度がスムーズになります。さらに、厳選されたお気に入りばかりなので、毎日身に着ける下着にとても感謝して心地よく過ごすことができるのです。

4：少ないからこそ大切にできる

持ち数を絞ると、1枚1枚に対する意識が変わります。お気に入りを繰り返し着る心地よさは、たくさん持っていた頃には味わえなかった感覚です。

以前は1枚1枚にたいした愛着もなく、雑に押し込んでいるたくさんの下着の中から取り出して、なんとなく着ていただけ。

でも今は1つ1つに役割があり、大切に思えるものばかり。下着は人に見えないものですが、身につける本人の気持ちを大きく左右するアイテムです。お気に入りを必要な分だけ持ち、感謝して使いきっていく。それがミニマリスト流の暮らし方です。