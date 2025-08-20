◇セ・リーグ 阪神5-4中日（2025年8月19日 京セラD）

阪神・藤川監督は高卒3年目の20歳・井坪を1軍初昇格即スタメンで抜てきした。その意図を、「センターラインのディフェンスが重要になる。近本の代わりでセンターが本職の選手は井坪になりますから。そういう意味でディフェンスからですね」と説明した。7月の2軍戦で54打数19安打、打率・352と打った持ち味の打力ではなく、守備を優先して今季初めて欠場した近本の代役に指名した。この日から再登録が可能だった中堅手の島田ではなかったのは、若手優先の意図が見え隠れした。

コメントの端々に、「育成」の思いが見え隠れした。この日の勝因は中野、熊谷が美技を連発した守備にあった。チェイビスの2失策がいずれも失点につながった中日とは対象的だった。守備についてのコメントで藤川監督は「非常に見習うことが多いんじゃないですかね。なぜ彼らがゲームに出て、最後までグラウンドに立てるのか。ディフェンスでも球際の強さを見せてくれる。物足りない自分がそこにいると思うのであれば、さらに磨きをかけていかなければいけない。若い選手にとっても、すごいプレーを目の前で見られているというところでは、また明日以降、足りないところを努力しながらやってくれると思います」と語ったことからも、先発野手の平均年齢25・8歳のオーダーを組んだ思いが垣間見えた。

6回に代打で送った糸原が決勝打を放った。

「糸原、木浪というところは今は代打で出ていますけど、一球に懸ける思いというところを、自分としては非常に大切な戦力だと思っていますから。（糸原は）いい1本が出ましたね。

プロとして性格が優しすぎると指摘してきた栄枝を今季3度目のスタメンマスクで起用した。その期待に応えるように今季初打点とプロ初複数安打をマーク。それでも合格点にはまだ早いというジャッジを下した。

「栄枝はまだまだ内側にこもりすぎている部分がある。1軍のグラウンドに出たら、育成の場ではないですからね。打席ではいいものが見えてた。1つずつ自信にして、また足りないところを感じながら…。まあ、（2回の）セーフティスクイズでの（早いイニングで本塁へ送球した）ビーズリーへの指示、その後のアウトかセーフかというところで内にこもりすぎるので。自分もそういった経験がありますから、開き直れる瞬間が訪れればいいなと思いますね。

近本を今季初めて欠場させた。休養を示唆した。

「長く現役を続けてきて、今後も現役を第一線で長く続けていくという部分では、ファンの皆さんにもそれを受け入れていただきながら。若い選手だとまだ物足りないだろうし、本当に近本が抜けると…とは思うんですけど。まあ明日以降、さらに強い姿で立ってくれると思いますから」

ドリスは徐々に本来にものに近付いているのでは？

「そうですね。ハートウィグもそうなんですけど、ハートウィグの場合は少しずつ勉強をしながら、ドリスの場合は思い出しながらになるんですけど、そういった部分で坂本にキャッチャーを変えてですね、リリーバーのところは梅野か坂本かと思っているんですけど、まあやっぱりそのバッテリーはかみ合わせですから、まだまだ、まだまだですね」

逃げ切り勝利を収めたものの、「手応えですか？ありますか？今日の試合で。足りないことに気づいてもらえればいいかなと」と渋い回答。主力以外はパフォーマンスがふるわなかったことがその原因とみられ「4時間チーム全体で戦う。最後まで出られたり、その中で物足りないことが起きる。その中で守りと攻撃で気持ちを入れ替えて守っていく、攻撃していくというのが1軍では求められる」と地力強化を求めた。