ÃæµïÀµ¹»á¡¡53ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ç¸ø¼°ÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤ò´°Á´ÊÄº¿¤â¡Ä¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ï»Ä¤¹à£²¤Ä¤ÎÍýÍ³á
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¤¬£±£¸Æü¡¢£µ£³ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±Æü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¸ø¼°ÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ãæµï»á¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÏÂ¸Â³¡£ËÜ¿Í¤Î·ÝÇ½³¦°úÂà¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤â»öÌ³½ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Ãæµï»á¤Î¸ø¼°ÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤¬ËÜ¿Í¤Î£µ£³ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄº¿¤µ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀË¤·¤àÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£Æ±»á¤Ï¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç£±·î¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é°úÂà¡££²·î¤Ë¸ø¼°ÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÜÍ÷¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ãæµï»á¤Î»öÌ³½ê¤Ï£±£¸Æü¸½ºß¤Ç¤âÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÅÅ·âÉüµ¢¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÇØ·Ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¸ø¼°ÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤À¡£·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¸ø¼°ÍÎÁ¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÜÍ÷¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¥µ¥¤¥È²ñÈñ¤ò²ñ°÷¤ËÊÖ¶â¤¹¤ëºî¶È¤ò³°Éô¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥È±¿±ÄÂå¹Ô¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅÔÆâ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÊÖ¶âÂÐ±þ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤òÊÄº¿¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÀáÀÇÂÐºö¤À¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¥®¥ã¥é¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼óÅÔ·÷¤ËÊ£¿ô¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤òÄÂÂß¤äÇäµÑ¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢Ì¾µÁ¤ò¼«Ê¬¤Î»öÌ³½ê¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤êÀáÀÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡°ìÈÌÅª¤ËÉÔÆ°»º¤ÏÌ¾µÁ¤ò¸Ä¿Í¤«¤éË¡¿Í¤Ë°Ü¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡£¸Ä¿Í¤Î½êÆÀÀÇ¤ÏºÇÂç£´£µ¡ó¤Ç¡¢Ë¡¿Í¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤ÏºÇÂç£²£³¡¦£²¡ó¡£ÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤¬¹â³Û¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¸Ä¿Í¤è¤êË¡¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÀáÀÇ¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤è¤êÅª³Î¤ËÀÇ½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ËÊÄº¿¤Î¼êÂ³¤¤ËÆ§¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢²¾¤ËËÝ°Õ¤·¤ÆÅÅ·âÉüµ¢¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»öÌ³½ê¤¬Â¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ãæµï»á¤Ï¤É¤¦·èÃÇ¤¹¤ë¤«¡½¡½¡£