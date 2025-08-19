Tシャツより断然オシャレかも！【ZARA】大人に似合う♡「きれい見えブラウス」

Tシャツコーデが、マンネリ気味……。なんだかパッとしない……。それなら、プラスワンで鮮度アップを狙える【ZARA（ザラ）】の「きれい見えブラウス」を取り入れてみて。コーデが華やぐリボン付きブラウスや、一点投入でシャレ見えするプリーツブラウス等、ピックアップしました。Tシャツよりもオシャレな雰囲気をまとえて、大人に似合うブラウスをぜひチェックしてみてください。

リボンが映える！ オンオフ活躍しそうなきれい見えブラウス

【ZARA】「クリンクル加工オーガンザブラウス」\5,990（税込）

首元のボウタイが華やかな印象を与えるブラウス。シックに決まるブラックなら、大人可愛く着こなせそう。表情豊かなクリンクル加工もアクセントになり、シンプルな夏のワンツーコーデもオシャレにブラッシュアップ。きれい見えするので、お仕事やオケージョンにも活躍しそうです。

白Tの代わりに使いたい！ ロマンティックな白ブラウス

【ZARA】「ZW COLLECTION ロマンティック刺繍ブラウス」\7,990（税込）

明るく爽やかな印象を与える白ブラウスは、まだまだ続く夏コーデの即戦力になりそう。ロマンティックな刺繍ディテールは、生地と同じカラーにすることで、甘さ控えめに洗練された着こなしを実現してくれるはず。ぽわんと膨らむパフスリーブやバックリボンもアクセントになり、どこから見てもオシャレな雰囲気をまとえそうです。

秋先取り！ 一点投入でシャレ見え

【ZARA】「タッセル付きプリーツブラウス」\6,290（税込）

贅沢なプリーツ使いがおしゃれなブラウス。動くたびにヒラヒラ揺れて優美な雰囲気を演出。フロントのタッセルもポイントになり、一点投入するだけでおしゃれ見えしそう。深みのあるレッドブラウンカラーが秋ムードを高め、季節先取りコーデも楽しめそうです。

きれいめに着こなせる高見えブラウス

【ZARA】「ZW COLLECTION 刺繍ポケット付きブラウス」\7,990（税込）

さりげなくあしらった、胸ポケットの刺繍デザインがおしゃれなブラウス。レーヨンをブレンドした高級感のある素材で、大人に似合う上品な着こなしに。1枚で着たり羽織りにしたり、ボタンを開閉して自由にアレンジできるのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i