　サントスFWネイマールが試合後に号泣した。

　現地８月17日に開催されたブラジル１部リーグの第20節で、サントスはヴァスコ・ダ・ガマとホームで対戦。０−６でまさかの大敗を喫した。

　今季、苦戦を強いられ、ここまで15位と低迷しているサントスは、16位のヴァスコ・ダ・ガマを相手に18分に先制点を奪われて、０−１のビハインドで前半を折り返す。さらに後半にはフィリッペ・コウチーニョに２ゴールを許すなど、大量５失点した。
 
　試合後、ブラジルメディア『globo』が公式Xで「ネイマールは０−６の敗戦の後、涙を流した」とし、ピッチにうずくまり、涙を流す背番号10の動画を投稿。その姿が大きな話題となった。

　また、ネイマールはこの惨敗を重く受け止めているようで「本当に恥ずかしい。人生でこんなことは初めてだ。怒りで涙が止まらない。何もかもが許せない。今日はひどい一日で、それが現実だ」と嘆いている。

　敗れたサントスはこれで、降格圏の17位ヴィトーリアとの勝点差がわずか２となった。また、この歴史的惨敗を受けて、クレベル・シャビエル監督の解任を発表している。

