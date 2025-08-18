低迷するサントスが０−６の歴史的大敗…ネイマールは試合後に号泣「本当に恥ずかしい。人生で初めてだ」
サントスFWネイマールが試合後に号泣した。
現地８月17日に開催されたブラジル１部リーグの第20節で、サントスはヴァスコ・ダ・ガマとホームで対戦。０−６でまさかの大敗を喫した。
今季、苦戦を強いられ、ここまで15位と低迷しているサントスは、16位のヴァスコ・ダ・ガマを相手に18分に先制点を奪われて、０−１のビハインドで前半を折り返す。さらに後半にはフィリッペ・コウチーニョに２ゴールを許すなど、大量５失点した。
試合後、ブラジルメディア『globo』が公式Xで「ネイマールは０−６の敗戦の後、涙を流した」とし、ピッチにうずくまり、涙を流す背番号10の動画を投稿。その姿が大きな話題となった。
また、ネイマールはこの惨敗を重く受け止めているようで「本当に恥ずかしい。人生でこんなことは初めてだ。怒りで涙が止まらない。何もかもが許せない。今日はひどい一日で、それが現実だ」と嘆いている。
敗れたサントスはこれで、降格圏の17位ヴィトーリアとの勝点差がわずか２となった。また、この歴史的惨敗を受けて、クレベル・シャビエル監督の解任を発表している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃的大敗を喫したサントス、ネイマールは顔を覆い号泣
