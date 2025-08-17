ウクライナのスナイパーがＡＩとドローンを活用し、４０００メートルの狙撃に成功した。実戦での史上最長狙撃距離だと主張している。しかも、１発の銃弾で２人のロシア兵を倒したという。ウクライナメディア「ユナイテッド２４」が先日、、報じた。

ウクライナのジャーナリスト、ユリイ・ブトゥソフ氏が８月１５日に報じたところによると、ウクライナの狙撃手が確認された最長距離の狙撃記録を破り、４０００メートルの驚異的な距離からロシア兵２人を射殺した。

この狙撃は、８月１４日にウクライナの「ドネツク」作戦グループの責任区域内にあるポクロフスク・ミルノグラード防衛線において、ウクライナ陸軍の８つの狙撃小隊からなる複合狙撃部隊「プリヴィド（ゴースト）」によって実行された。

ウクライナのライフル専門メーカー「スニペックス」のスナイパーライフル「１４・５ｍｍアリゲーター」から発射され、ドローン偵察システムと連動する人工知能によって誘導された。アリゲーターはこの戦争で、３５００〜７０００メートルの間で狙撃に成功しているそう。１４・５ミリの弾丸が１２トンのエネルギーで発射されるため、戦闘員よりも、戦車やヘリコプター、駐機している戦闘機などを狙撃するために使用されている。

これまでの最長距離は２０１７年、イラクでカナダ軍特殊部隊のスナイパーが３５４０メートル離れた距離からイスラム国の戦闘員を狙撃したものだ。

現在、ウクライナとロシアが戦争中のため、客観的な検証は行われておらず、まだウクライナの一方的な主張だが、ウクライナ軍は２０２３年１１月に３８００メートル、そして今回４０００メートルの狙撃に成功。検証された場合、最長狙撃距離を更新したことになる。