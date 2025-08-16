大人のオシャレは『小物』で差がつく！【LEPSIM】真似するだけでOK！「こなれコーデ」

主役級の洋服を揃えるのも素敵だけれど、大人コーデをシャレ見えさせるには小物にこだわるのもひとつの手。今回は【LEPSIM（レプシィム）】のスタッフさんによる、ケープやスカーフを上手に取り入れたこなれコーデをご紹介。真似するだけで、普段の何気ないコーデをワンランク上のオシャレな雰囲気へとアップデートできそうです。ぜひアイテムごと参考にしてみて！

ロゴTコーデはレースケープを重ねてエレガントに

【LEPSIM】「ケープレースブラウス」\6,990（税込）

レースパンツ × ロゴTのワンツーコーデにレース素材のケープを重ねるだけで、さらにトレンド感がUP。マンネリ気分を払拭できそうです。使用しているケープは、ケープのみを単独で着回せるブラウスを活用したもので、コーデの印象をガラリと変えるのにうってつけ。繊細なレースが、ポップな印象になりがちなロゴTコーデをエレガントな雰囲気に寄せてくれています。

アレンジ自在なレースビスチェを重ねて奥行きを演出

【LEPSIM】「マルチWAYスカーフビスチェ」\2,990（税込）

華やかなフリルブラウスコーデに、レースビスチェを重ねてひと癖をプラス。ベージュカラーのフレアパンツにペイズリー柄のレースが浮かび上がるような重ね技は、コーデに奥行きを演出してくれます。リボンで巻き付けるビスチェは腰・肩・胸元とさまざまな場所に巻けるので、一枚持っておくだけで多彩なアレンジを楽しめそうです。

淡色コーデに大判スカーフでシックなムードを添える

【LEPSIM】「大判スクエアスカーフ」\2,750（税込）

2025年のトレンドアイテムとして見逃せないスカーフも、大人コーデをこなれ見えさせるのに重宝する優秀アイテム。1辺90cmの大判スカーフは、腰にくるりと巻くだけで手持ちのボトムスの雰囲気を一気に変化させられるのが魅力です。オフホワイト × セージの淡色の上下に、落ち着いたムードを添えてくれるシックなカラー & デザインのスカーフが好相性。

ポーチ付きのベルトが埋もれない引き締め役に

【LEPSIM】「Wポーチベルトバッグ」\3,990（税込）

ピスタチオカラーのロングスカートを主役にしたエッジィなコーデと、ポーチバッグの合わせ技。華奢なベルトにポーチがついており、定番のシンプルなベルトよりも存在感があるのがポイント。スカートの色味に埋もれないシルバーカラーが、アクセサリーのようにコーデを引き締めています。斜めがけや、ボトムスを変えてベルトループに通してみるアレンジも試してみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ