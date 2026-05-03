「何かあったら言って」と声をかけても、部下はたいてい何も言えません。立場の差がある相手に必要なのは、やさしい丸投げではなく、悩みを言葉にしやすくする具体的な問いです。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる令和リーダーの基本を本