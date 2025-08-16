『銀魂』完全新作映画2026年公開 『銀魂 -吉原大炎上-』空知英秋氏も喜び「作家冥利に尽きるなと通帳を眺めながら」
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが16日、都内で開催されたイベント『銀魂まるちばーす祭り』で発表された。イベントには声優の杉田智和、阪口大助、釘宮理恵、千葉進歩、中井和哉、鈴村健一、太田哲治、高橋美佳子が参加し、ファンとともに新作発表を喜んだ。
【動画】ギャグなし！シリアスな雰囲気 公開された『銀魂』新作映画の映像
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人で「お前にゃ俺の火は消せねェよ。俺達の火は消せやしねェ。」と銀時のアツいせりふから始まる特報映像には、銀時、新八、神楽の万事屋メンバーのほか、月詠、晴太、日輪、神威、鳳仙といった“吉原炎上篇”に登場するキャラクターたちが登場している。
さらに原作ではこのエピソードに登場しなかった攘夷志士でかつての銀時の盟友・桂や、真選組の近藤・土方・沖田・山崎の姿もあり、映像のラストでは、鬼気迫る炎の中で静かに立ち上がる銀時の姿が描かれ、激しいバトルと魂のぶつかり合い、劇場版ならではのスケールと新たなドラマが垣間見える内容に。銀魂史上最も熱いエピソード、進化した迫力の映像を映画館で楽しめる。
この日開催された『銀魂まるちばーす祭り』は、アニメ『銀魂』キャストが集結するスペシャルイベントで、杉田は坂田銀時、阪口は志村新八、釘宮は神楽、千葉は近藤勲、中井は土方十四郎、鈴村は沖田総悟、太田は山崎退、高橋はお通ちゃんこと寺田通の声を担当している。
つつがなくイベントが終わろうとした瞬間、『銀魂20周年プロジェクト』の最後の大発表として、2026年に『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が劇場公開されることが決まった。あわせて原作者・空知英秋氏による描き下ろしのティザービジュアル、特報映像も公開となった。
特報が流れた後に阪口は「新劇場版やっちゃいます！銀魂20周年プロジェクトの最後は映画です。タイトルは『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。吉原炎上篇のエピソードを再構築し、完全新規作画の完全新作です。目指せ興行収入100億円！」とアピールした。
また、空知氏からのコメントも読み上げられ、「そろそろ杉田さんの下半身事情等の問題で華々しく爆散し終わっていくのも銀魂的には勝ち逃げかなと感じております」というコメントに杉田は「何かあったら髪の毛燃やします」とニヤリ。最後に杉田は「『銀魂』は何が起きるかわかりません。期待と不安を同時に楽しめるのも、この作品ならではだと思います。皆さん、どうか見捨てないでください！」と呼びかけていた。
原作者の空知氏が新たに描き下ろしたティザービジュアルでは、火の粉が舞う中、口元にわずかな笑みを浮かべた銀時の横顔が印象的な、静謐さと気迫を併せ持つ1枚に仕上がり、銀時の燃え上がる闘志を感じさせるビジュアルとなっている。
また、スピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のアニメ化が10月6日深夜0時から放送されることも発表。天の声は長谷川泰三役の立木文彦（録音）が担当し、イベントの生アフレコでは録音で石田彰もサプライズで声の出演をしていた。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
■空知英秋氏コメント
皆様の応援のおかげで銀八先生アニメ化、そして、またまた映画が制作される事になりました。ありがとうございました。
連載が終了してから6年もたつ作品が、未だに汚い大人達の小銭稼ぎの道具になり、味がしなくなるまでしゃぶり尽くされているのを見るのは、それはそれで作家冥利に尽きるなと通帳を眺めながら感じております。
銀魂はアニメも小説も映画も実写も全部なんとか成功…というか成功したように見せてギリギリ勝ち逃げしてきた稀に見る幸せな作品ですが、このままいくとどこかで大爆死するまで止まれない事になるので、そろそろ杉田さんの下半身事情等の問題で華々しく爆散し終わっていくのも銀魂的には勝ち逃げかなと感じております。
皆さん銀八先生、映画、共々、杉田智和のこれからの活躍にも期待していてください。
一番汚い黒幕より
