小林親弘、潘めぐみが登壇したステージ 小林親弘、潘めぐみが『AnimeJapan 2026』会期中の28日、Netflixスペシャルステージに登場。Netflixシリーズとしてアニメ化が決まった『だんでらいおん』（4月世界独占配信）についてトークを行った。この日は新たなキャストとして、宮野真守、杉田智和、阪口大助、釘宮理恵らの出演が発表された。丹波鉄男役の小林親弘と黒鉄美咲役の潘めぐみ。今回追加キャストとして発表さ