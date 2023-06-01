漫画『銀魂』で知られる漫画家・空知英秋氏の新連載『2年B組 勇者デストロイヤーず』が、本日20日発売の『週刊少年ジャンプ』21号でスタートした。空知氏の新連載は、2019年6月の『銀魂』完結以来、約7年ぶりで、再びコメディ作品となっている。【画像】主人公は2人！空知英秋氏の新連載『2年B組 勇者デストロイヤーず』イラスト新連載『2年B組 勇者デストロイヤーず』は、魔王たちを描いたコメディ作品。「魔王たちの伝説が今