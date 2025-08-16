フジテレビ系「酒のツマミになる話」が１５日に放送され、千鳥・大悟がＭＣを務めた。

ツートライブ・周平魂は国民的アニメ「サザエさん」への思い入れを熱弁。「子どものときから『サザエさん』を毎週録画して、毎週２回、３回見るんがルーティンなんすよ。角度を変えてきたりするときもあったりとか。角度が変わらない、ノスタルジック？当たり前のルーティンをやってくれるのが、まず、うれしいんですよ。でも、ずっと見てたら、神回があるんですよ。たまに。あれ？角度変えてきたぞ？みたいな」と話した。

周平魂が特にお気に入りの回として「波平さんがダンディーって周りに言われて。興奮してカツラかぶって帰ってくるんですよ」と思い出し笑い。大悟も「そんな回あんの？」と爆笑した。

周平魂は「茶の間で家族でご飯食べてるときに。お父さん（波平）照れながら『ダンディーは良かったなー』みたいな。それ、どういうセリフやねん？って感じで。お父さんは普段、散歩行くときに着物とかで行くのに、ある日、洋服で行くみたいな。ダンディーって言われたから乗っかって。そんなんを、いろいろ考えながら見てたら何回も見てたら、おもろくなってきて。その回は最終、波平さんがカツラかぶって帰ってくるんですよ。ダンディー行き過ぎて。ほんで、ワカメちゃんが『こんなお父さん嫌！』って」と説明した。

周平魂が熱弁した神回は２０１６年１１月２７日放送の「ダンディ波平」。ヒゲをそり、カツラを着用し別人のように変貌した波平がサザエたちを驚がくさせる。

見取り図・リリーは「僕もサザエさん好きで。昔、周平魂とサザエさんについてしゃべってたんですよ。話した何週間後かに周平魂がブワーって僕の方に寄ってきて『兄さん、先週のサザエさん見ました？な、波平が革ジャンを着てました…』って。たぶん、その回やわ！」と爆笑していた。