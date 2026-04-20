41歳にして既に孫を持つという驚きのライフスタイルを送るケイコさんの、アニメ「サザエさん」になぞらえた個性豊かな家族構成に注目が集まった。【映像】19歳娘婿も同居…41歳のおばあちゃんの「リアル・サザエさん」な家族たち4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』内の人気企画「のぞき見！隣のママ」では、滋賀県彦根市で10トンダンプの運転手として働く41歳のケイコさんのご自宅を訪問した。上半身にびっしりとタトゥーが