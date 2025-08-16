¥É·³¤«¤é¼ó°ÌÃ¥¼è¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢Ìö¿Ê¤µ¤µ¤¨¤ë¡Ö2.05¡×¡Ö5.33¡×¡¡ÀÑ¶ËÅª¥È¥ì¡¼¥ÉÁÕ¸ú¤ò¥Ç¡¼¥¿¤¬¾ÚÌÀ
µß±çËÉ¸æÎ¨¤ÈÊä¶¯¸å¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÈ´¤¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£6½µ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤ò·Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò²þÁ±¡£ÊÆµ¼Ô¤¬Ìö¿Ê¤ÎÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¡§¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÁè¤¤¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿ÊýË¡¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£Ãø¼Ô¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ê¥óµ¼Ô¤Ï¡¢7·î¾å½Ü»þÅÀ¤ÇÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð³ÎÎ¨¤¬40¡ó¶¯¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤ï¤º¤«1¡óÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤ë2¤Ä¤Î¿ô»ú¡Ö2.05¡×¤È¡Ö5.33¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî6½µ´Ö¤Îµß±ç¿Ø¤ÎËÉ¸æÎ¨¡Ö2.05¡×¤À¡£¥ê¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î6½µ´Ö¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó°Ê¾å¤ÎËÉ¸æÎ¨¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¾Ò²ð¡£°ìÊý¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡ÖºòÇ¯10·î°Ê¹ß¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤ÎÉé²Ù¤ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢4.22¤Ç20°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î7·î3Æü°Ê¹ß¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï°µÅÝ¤Ç¡¢¥¸¥§¥ì¥Þ¥¤¥¢¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¤Ï¡Ö0.51¡×¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö1.20¡×¤È°ÂÄê´¶È´·²¤À¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¤â¡Ö2.12¡×¤È¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¤òÊä¶¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤é¥Ï¥¤¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¬¸ß¤¤¤ËÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¶¯²½¤ÇÈ¿¹¶¡¢Êä¶¯Áª¼ê¤ÎÂ¨ÀïÎÏ²½¤¬¸°¤Ë
¡¡Åê¼êÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¶·âÌÌ¤Î¶¯²½¤âÌö¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤òÁ°¤Ë¡¢¥é¥â¥ó¡¦¥é¥¦¥ì¥¢¡¼¥Î³°Ìî¼ê¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ï¡¼¥óÆâÌî¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥óÊá¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¸å¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î1»î¹çÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤Ï¡Ö5.33¡×¤ËÁý²Ã¡£Êä¶¯Á°¤Î¡Ö4.08¡×¤«¤éÂç¤¤¯²þÁ±¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÇÀþ¤Ï8·î¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÎÏ¤ÇOPS¤¬.800¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤Ï3¿Í¤Î¤ß¤Ç¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥é¥¦¥ì¥¢¡¼¥Î¡Ê1.000¡Ë¤ä¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡Ê.878¡Ë¤¬³èÌö¡£¥ª¥Ï¡¼¥ó¡Ê.676¡Ë¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç²¿ÅÙ¤«°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥·¡¼¥Ä¡Ê.804¡Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿ØÍÆ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¤Î11-1¤ÎÂç¾¡¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤ÏµÙÍÜ¡¢¥·¡¼¥Ä¤ÏÅÀº¹¤Ë¤è¤ê½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤ÎÊä¶¯Áª¼ê¤é¤¬ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢ÂÇÀþ¤Î¸ü¤ß¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ê¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÇÀþ¤Ï¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¦¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ë¾¡¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°Õ¼±¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ë1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£º£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³«Ëë¤«¤éÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ë¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÊä¶¯ÀïÎ¬¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë