外務省は11日、ハンタウイルスへの感染が発生したクルーズ船「ホンディウス号」からスペイン領カナリア諸島で下船した日本1人が、イギリス政府が手配したチャーター機に乗り、イギリスに到着したと発表した。この日本人は、WHO（世界保健機関）の推奨に基づき、イギリスで現地保健当局による最大45日間の健康観察などを受ける予定。日本人の健康状態に問題はないという。日本人1人を含む乗客ら約150人を乗せたクルーズ船は、日本時