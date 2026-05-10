来週（2026年5月11日〜5月17日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３『行動を新しくしていきましょう』｜総合運｜★★★☆☆未来に向けて進んでいるかよりも、いつも通りの行動を取っている方が気持ちは落ち着くようで