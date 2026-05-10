10日午後4時半すぎ、「JR東海道線の車内でスプレーがまかれたようだ」などと通報があり、3人が病院に搬送されました。警察がその後、防犯カメラなどを調べましたがスプレーのようなものがまかれたような様子はなく、さらに詳しく調べています。消防によりますと、午後4時半すぎ、神奈川県川崎市を走る「JR東海道線の上り電車の車内でスプレーがまかれたようだ」と119番通報があったということです。30代の夫婦と1歳の女の子が喉の