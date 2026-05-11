4月27日の21時すぎ、東京・八王子市にある会員制の貸金庫で、保管されていた巨額の現金が盗まれるという事件が発生した。その被害額は約4〜5億円ともされる。このたび、被害に遭った男性A氏が「デイリー新潮」の取材に応じ、現在の心境を告白した。【取材・文＝宮原多可志】【前代未聞】貸金庫から4億円以上が盗まれる事件がおきた貸金庫がある八王子駅周辺の様子貸金庫が破られるなんて、あり得ない――貸金庫が破られるという