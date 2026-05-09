歌手の森口博子（57）が、9日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。芸能界入りのきっかけを語る中で、突然涙する場面があった。パーソナリティーの「麒麟」川島明から芸能界入りのきっかけを問われた森口は、NHK「勝ち抜き歌謡天国」の福岡大会で優勝し、同番組の全国名人大会に出場したことで、業界関係者から機動戦士ガンダムシリーズの主題歌のオーディションに誘われたことが契機だったと