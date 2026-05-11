クルーズ船ハンタウイルス集団感染問題について、2026年5月9日放送の「サタデーSTATION」（テレビ朝日系）は新たに2人が感染の疑いがあると報じた。クルーズ船受け入れを表明しているスペイン・テネリフェ島では地元住民によるデモが起きるなど、影響は日増しに広がっている。「アルゼンチン国内の感染者死者は前年の倍になっている」番組はオランダ国籍の夫婦とドイツ国籍の女性3人が死亡、ほかに5人が感染の疑いがあるとされてい