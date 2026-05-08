脳出血で意識不明の状態が続いている八郎潟町の畠山菊夫町長に対する不信任決議案が、賛成多数で可決されました。次の町長を決める選挙は、早ければ来月下旬に行われる見通しです。八郎潟町の畠山菊夫町長は、今年2月に脳出血で倒れ、意識不明の状態が続いています。柳田裕平議長「町長の不在期間を長引かせてはならない、町政の停滞は看過できない、町長に断腸の思いだが速やかに可決してあげたい。そういう基本的な考えでこの議