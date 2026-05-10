キュリオシティが撮影した、波のような模様の火星の岩石Image: NASA/JPL-Caltech/MSSS 2023年2月21日の記事を編集して再掲載しています。 2023年、NASAの探査車キュリオシティが火星で発見した岩石。水の波によって模様が形成されており、遠い昔は火星に水が存在したことの、これまでで最も明白なエビデンスになります。 石の波模様が形成されたのは数十億年前で、その頃の火星の地表は