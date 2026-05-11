2026年5月、南大西洋を航行していた豪華クルーズ船が突如“感染船”へと変貌した。乗客や乗組員が次々と高熱や呼吸不全を訴え、ついには死者まで発生。各国の港は受け入れを拒否し、遺体は船内に留め置かれる異常事態となった。船を地獄に変えた原因は、意外にも人類に最も身近な生き物――ネズミが運ぶ「ハンタウイルス」だった。致死率50％に達することもある感染症は、なぜ世界を震撼させているのか。 【画像