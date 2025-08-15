ロリータファッションブランド『BODYLINE』を運営していたNCITL（神奈川）が特別清算
（株）NCITL（旧商号：（株）ジェーシーインターナショナルトレード、TDB企業コード：196021470、神奈川県横浜市中区相生町2-50、登記面＝東京都渋谷区神宮前1-6-15、代表清算人星野雄司氏）は、7月30日に東京地裁より特別清算開始命令を受けた。
当社は、前身である(株)ジェーシーインターナショナルトレード（2003年6月設立）の事業を引き継ぐ目的で、投資ファンドにより2017年（平成29年）6月に設立された。アパレルブランド「BODYLINE」でコスプレ衣装やロリータ衣装の企画および販売を手がけ、量販店への卸売りやネット通販のほか、原宿と大阪に自社店舗を構え運営していた。コスプレ・ロリータ分野における知名度、ブランド力を相応に有し、企画デザインから販売までの社内生産体制を構築していた。
しかし、2023年2月期は当期純損失約3億2500万円、2024年2月期は当期純損失約3億4300万円と大幅な赤字を計上していたなか、2024年9月1日に吸収分割により（株）ジェーシーインターナショナルワークス（横浜市中区）へ事業を譲渡。当社は2025年2月28日に株主総会の決議により解散し、清算手続きを進めていた。
負債は現在調査中。
なお、事業は（株）ジェーシーインターナショナルワークスのもとで継続している。
