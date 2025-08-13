カナダ南西部の民家に侵入したクロクマを、体重2.7キロほどの小さなポメラニアンが追い払ったというエピソードを現地メディアが報じ、日本のXユーザーの間で驚きを集めている。

開いたドアから入り...犬に追われて逃げるクマ

話題となっているのは、カナダの民放テレビ局「Global Television Network」（コーラス・エンターテインメント）のニュースサイト「Global NEWS」が日本時間2025年8月8日に公開した記事だ。記事タイトルは、「『威勢のよい』6ポンドのポメラニアンが、ウェストバンクーバーの住宅からクロクマを追い払った（'Feisty' 6-pound Pomeranian chases black bear from West Vancouver home）」。6ポンドは約2.7キロだ。

実際の動画を交えて報じられたところによると、ポメラニアン「スカウト」の飼い主であるケイラ・クライネさんが暑さをしのぐため家のドアを開けていた時、隣接する林からフェンスを壊すようにしてクマが現れ、そのまま家の中に入ったという。

クマが台所でスカウトの朝食を食べ始めると、突如としてスカウトが別の部屋から駆けつけ、慌てるクマを吠えたてた。後ろに続いたケイラさんが呼び止めようとするも、2頭は勢いよく家を飛び出し、クマは逃げ去っていったとのこと。

「獰猛な守護者の魂が宿っている」

記事は、スカウトについて「茶褐色の愛らしさの毛皮の下に、獰猛な守護者の魂が宿っている」などとコメントしながら、朝食を食べられたことで怒った可能性を指摘している。

一方で飼い主は、スカウトを「彼は最高です。とても可愛いし愛情深いですが、本当に気が強くて、本当に私と夫を守ってくれます」「誇りに思いました。本当に勇敢だった」などと称えたという。クマが家に入ったのは初めてで、今後はドアを閉めて過ごすつもりだとしている。

報道内容は日本のXユーザーの間でも拡散され、「勇敢なポメラニアンに拍手を」「強すぎるwww」「ちいこいヒーロー」「クマもビックリ ポメは縄張り意識が強いとか言うもんね」「弾丸みたいな走り方してる。飼い主さんの気持ちになると卒倒しそう」「ポメちゃんが無事で良かった」といった声が上がっている。ケイラさんが先の報道やスカウトの日常を発信しているインスタグラムアカウント（＠scout.thebrave）も注目されている。